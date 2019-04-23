تحسن ظروف العمل للشباب بفضل الدعم المالي الحكومي

قالت الحكومة الكورية إن ظروف العمل للشباب الكوريين الجنوبيين قد تحسنت بفضل سياساتها التي توفر للباحثين عن عمل من الشباب مساعدات مالية.ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التشغيل والعمل أمس الاثنين، تلقت 8 آلاف و759 شركة إعانات حكومية للتعيينات الإضافية في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، ونتيجة لذلك، وجد 53 ألفًا و384 شابًا فرص عمل إضافية.وفي العام الماضي، استفادت 29 ألفا و571 شركة من هذا البرنامج لتوظيف 128 ألف شخص إضافي.وبموجب هذه الخطة، تغطي الحكومة راتب واحد من بين كل ثلاثة شباب يتم توظيفهم من قبل الشركات المشاركة في البرنامج المسمى بـ"برنامج مساعدة الشباب"، والذي اشترك فيه أكثر من 34 ألف شخص في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يقرب من ثلث عدد المشتركين الذين تمت إضافتهم طوال العام الماضي.ويدفع المشتركون وديعة بقيمة ثلاثة ملايين وون ثم يحصلون على 16 مليون وون في المقابل من الحكومة وأصحاب العمل بعد العمل في مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم لمدة عامين.