20% من الهاربين الكوريين الشماليين يشكون من التمييز في كوريا الجنوبية

أظهر مسح حكومي أن اثنين من بين كل عشرة من الهاربين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية يشعرون بالتمييز أو التجاهل.وكشفت مؤسسة "كوريا هانا" التابعة لوزارة التوحيد أمس الاثنين عن نتائج المسح الذي أجرته على ألفين و710 من الهاربين الذين تتجاوز أعمارهم سن الخامسة عشرة، حيث اشتكى 20,2% منهم من التعرض للتمييز مرة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.وألقى ما يقرب من 70% منهم باللوم على الاختلافات في التواصل الثقافي، مثل اللغة ونمط الحياة والسلوك العام.وقال حوالي 43% منهم إن الكوريين الجنوبيين لديهم عموماً أفكار سلبية حول الهاربين الشماليين.وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن أبنائهم، أعرب 64% منهم عن رغبتهم في أن يحصل أبناؤهم على تعليم جامعي، بمن في ذلك 16% أعربوا عن رغبتهم في حصول أبنائهم على درجة الدكتوراه.وتم إجراء الاستطلاع خلال ثلاثة أشهر بدءا من مايو 2018.