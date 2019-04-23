مساعد الرئيس للشؤون المدنية يؤكد على دعم الرئاسة لاتفاقية المسار السريع الحزبية

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أكد مساعد الرئيس الكوري للشؤون المدنية على دعم وترحيب المكتب الرئاسي باتفاق الحزب الديمقراطي الحاكم وأحزاب المعارضة الصغيرة على الإسراع بالموافقة على مشروع قانون الإصلاح بشأن إنشاء هيئة تحقيقات منفصلة لموظفي الخدمة العامة رفيعي المستوى.وفي منشور على فيسبوك أمس الاثنين، أثنى "تشو غوك" على تجاوز الأطراف المعنية لخلافاتهم وتوصلهم إلى اتفاق.لكن "تشو غوك"، أستاذ القانون السابق بجامعة سيول الوطنية، أشار إلى وجود اختلافات بين الاتفاق وما طالب به الباحثون والجماعات المدنية وكذلك ما تعهد به الرئيس والحزب الحاكم.وأعرب عن خيبة أمله من حقيقة أن هيئة التحقيقات المنتظرة لن يكون لها الحق في توجيه الاتهام لكبار المسؤولين، بمن فيهم وزراء الحكومة ونواب الوزراء وقادة الجيش ونواب البرلمان، بل سيكون لها الحق فقط في توجيه الاتهام إلى كبار مسؤولي الشرطة والقضاة ووكلاء النيابة.وقال "تشو غوك" إنه على الرغم من أنه يأمل في أن يمنح مشروع القانون الجديد مزيدًا من السلطة للكيان الجديد، إلا أنه يؤيد الاتفاق، مشيرا إلى أن القانون ينتج عن السياسة التي تتميز بالصراعات والتنازلات.