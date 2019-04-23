جيم روجرز يؤكد على الفوائد الاقتصادية لكوريا الموحدة

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قال المستثمر الأمريكي الكبير جيم روجرز إن كوريا الموحدة ستكون لديها إمكانات كبيرة لجذب اهتمام كل العالم.وأدلى المستثمر العالمي البالغ من العمر 76 عاما بهذا التصريح خلال حدث أقيم يوم أمس الاثنين في منطقة "كي جانغ" في مدينة بوسان الكورية، حيث أكد على التآزر المحتمل بين تكاليف العمالة الرخيصة والموارد المعدنية الوفيرة والحماس التعليمي العالي في الشمال، ورأس المال ومنشآت الإنتاج والشبكات واستخدام رأس المال العالمي في الجنوب.وأشار روجرز إلى أن ربط الكوريتين بالسكك الحديدية قد يحدث تغييرات كبيرة في سوق الخدمات اللوجستية العالمية، وقال إن كوريا الموحدة يمكن أن تتفوق على اليابان.كما رحب بخطة حكومة مدينة بوسان لاستضافة بنك دولي للتنمية يركز على كوريا الشمالية، وقال إن هناك حاجة إلى أموال كثيرة لتطوير كوريا الشمالية.