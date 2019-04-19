كوريا الجنوبية وكازاخستان تتفقان على التعاون من أجل السلام والازدهار

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وكازاخستان على مواصلة تعاونهما الثنائي الوثيق لضمان السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وآسيا الوسطى.وأعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن نتائج مناقشاته مع رئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف"، في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الكازاخية "نور سلطان" أمس الاثنين، عقب قمتهما في القصر الرئاسي في وقت سابق من يوم أمس.وقدم مون الشكر إلى توكاييف على تعهده بدعم جهود سيول بنشاط من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية. وقال الرئيس الكوري الجنوبي إن تجربة كازاخستان في نزع السلاح النووي هي مصدر إلهام للجهود الجارية لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أنها وافقت على مواصلة الحوار والتعاون في هذا الشأن. كما تمت مناقشة إمكانية عقد منتدى للتعاون متعدد الأطراف يضم كوريا الجنوبية وخمس دول في آسيا الوسطى، بما في ذلك كازاخستان. وأشار مون إلى أن المنتدى قد تمت ترقيته إلى حوار على مستوى الوزراء، وقال إنهما اتفقا على التعاون من أجل نجاح الاجتماع القادم للمنتدى الذي سيعقد في "نور سلطان" خلال هذا العام، وتعزيز الدور الذي تلعبه أمانة المنتدى في سيول. وناقش الرئيسان أيضًا الطرق المحتملة لربط "السياسة الشمالية الجديدة" لكوريا الجنوبية واستراتيجية كازاخستان 2050.