الرئيس مون يعود من جولته في آسيا الوسطى

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من المقرر أن يعود الرئيس "مون جيه إين" إلى البلاد اليوم الثلاثاء، بعد رحلته التي استمرت لثمانية أيام، إلى ثلاث دول في آسيا الوسطى.وسوف يرجع الرئيس إلى الوطن بعد زياراته الرسمية إلى تركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان.وقال المكتب الرئاسي أمس الاثنين إن الرئيس "مون" حصل على دعم قوي من قادة الدول الثلاث لسياسة سيول الشمالية الجديدة، والتي تهدف إلى توسيع التعاون والعلاقات مع الدول الواقعة شمال كوريا الجنوبية.وقال "كيم هيون تشونغ"، نائب مدير مكتب الأمن القومي، إن "مون" عزز العلاقات الوثيقة مع القادة خلال الرحلة.وأشار "كيم" إلى أن الرئيس سعى أيضًا إلى كسب الدعم لأربعة وعشرين مشروعًا جديدًا، بقيمة 13 مليار دولار، تسعى الشركات الكورية الجنوبية حاليًّا إلى الحصول عليها.وأضاف أن "مون" حضر حدثًا بمناسبة استعادة رفات مقاتلي الاستقلال الكوريين، الذين قاتلوا ضد الاستعمار الياباني، ولقوا حتفهم في كازاخستان.