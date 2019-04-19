الدائنون يقدمون 1.6 تريليون وون دعمًا لشركة آسيانا للطيران

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قال وزير المالية "هونغ نام كي" إن دائني شركة آسيانا للطيران يخططون لتقديم دعم مالي بقيمة 1.6 تريليون وون، لمعالجة مشكلات السيول في شركة الطيران المثقلة بالديون.وفي اجتماع مع الوزراء ذات الصلة بالاقتصاد اليوم الثلاثاء، قال "هونغ" إن الدائنين، وعلى رأسهم بنك التنمية الكوري الذي تديره الدولة، سيشترون سندات بقيمة 500 مليار وون، لبيعها من قبل آسيانا، مع فتح حد ائتماني بقيمة 800 مليون وون. وسيتم تمديد المبلغ المتبقي وهو 300 مليار وون في صورة خطاب اعتماد احتياطي.وقال الوزير إن الدائنين اتخذوا القرار في ضوء ظروف العمل الجيدة في شركة الطيران، وخطة الإنقاذ الجديدة التي قدمتها مجموعة كومهو آسيانا، وهي المساهم الرئيسي في شركة آسيانا للطيران، والتي تتضمن بيع الشركة.وفي حين لم يتقدم أي مشترٍ حتى الآن، قد تم طرح التكتلات التجارية مثل "هانوها" و"سي جيه" و"إس كيه" كمشترين محتملين.