تدريبات عسكرية مشتركة بين سلاحي الجو الكوري والأمريكي

Photo : YONHAP News

تبين أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية جوية مشتركة، بدءا من أمس الاثنين وسوف تستمر لمدة أسبوعين.وقال مصدر في الجيش اليوم الثلاثاء إن سلاحي الجو الكوري والأمريكي يجريان تدريبات مشتركة بينهما، بمشاركة عدد من طائرات تابعة لسلاح الجو الكوري والقوات الجوية المتمركزة في كوريا الجنوبية، منها مقاتلات "إف-15 كيه" و"إف كيه -16" وطائرة الإنذار المبكر والتحكم .والجدير بالذكر أن هذه التدريبات تقام بدلا من المناورات العسكرية الجوية المشتركة الضخمة المعروفة باسم "ماكس ثاندر"، التي كانت من المعتاد أن تقام كل عام بمشاركة أكثر من 100 طائرة كورية وأمريكية منذ عام 2009.