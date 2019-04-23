استعدادات على قدم وساق لقمة كوريا الشمالية وروسيا

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بدأت الاستعدادات للقمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتن" تجري على قدم وساق، في مدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تُعقد القمة.وقد وصلت رحلتان إضافيتان لشركة الطيران الكورية الشمالية "إير كوريو"، وهما ترفعان العلم الوطني لكوريا الشمالية، إلى المدينة صباح اليوم الثلاثاء. وفي الظروف العادية تنظم الشركة رحلاتها إلى المدينة الروسية يومي الاثنين والجمعة.ويتكهن المراقبون بأن الرحلتين كانتا تحملان مسؤولين وحراسًا شخصيين من كوريا الشمالية، بالإضافة إلى العناصر الضرورية للقمة.كما تجري الاستعدادات أيضًا في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، وهي الموقع المحتمل للقمة، فقد تم إغلاق مبنى في الحرم الجامعي لتثبيت مسرح عليه، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه سيتم عرض أداء للباليه على المسرح هناك.وبالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت منصة لهبوط طائرة "بوتن" المروحية، في حين تم وضع الأعلام الوطنية للبلدين واللافتات الترحيبية حول الحرم الجامعي.ونظرًا لأنه من المتوقع أن يسافر "كيم" بالقطار، فإن عمليات التفتيش مستمرة حول السكك الحديدية في مدينة فلاديفوستوك، كما تتجمع وسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم، لتغطية القمة التاريخية الأولى بين الزعيمين.وقد أكد البلدان على أن القمة ستنعقد قريبًا، لكنهما لم يعلنا بعد عن موقع وموعد محددين.