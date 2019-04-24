قيادة قوات الأمم المتحدة توافق على مسارات السلام في المنطقة منزوعة السلاح

Photo : YONHAP News

وافقت قيادة الأمم المتحدة على خطة حكومة كوريا الجنوبية لفتح مسارات للمشي لمسافات طويلة داخل المنطقة منزوعة السلاح، والمسماة بـ"مسارات المشي للسلام".وفي بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء، أعلنت قيادة الأمم المتحدة قرار قائدها الجنرال روبرت أبرامز بإعطاء الضوء الأخضر لفتح الممرات للمدنيين.وقال أبرامز، قائد القوات الأمريكية في كوريا، إن قيادة الأمم المتحدة وحكومة كوريا الجنوبية تحركتا سوياً من خلال عمل جماعي وتعاون وثيق، وتعهدتا بمواصلة هذه الجهود. وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي بذل جهودًا كبيرة لضمان سلامة الزوار، واصفا ذلك بأنه أولوية قصوى.وبموافقة قيادة قوات الأمم المتحدة، سيتم فتح مسارات المشي للجمهور اعتبارًا من يوم السبت القادم وستكون مفتوحة لمدة ستة أيام في الأسبوع مع السماح لما يصل إلى 200 شخص بالسير في تلك الممرات يوميًا.