سيول تحتج على ادعاءات طوكيو المتكررة حول دوكدو في تقرير ياباني رسمي

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قدمت كوريا الجنوبية احتجاجًا إلى اليابان بعد أن كررت طوكيو ادعاءاتها الإقليمية الخاطئة حول جزر دوكدو الكورية الجنوبية في تقريرها السنوي الدبلوماسي الجديد.وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، أكدت وزارة الخارجية الكورية أن الجزر التي تقع في البحر الشرقي هي أراضٍ كورية جنوبية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي، وطالبت الحكومة اليابانية بالتراجع الفوري عن الادعاءات غير المبررة.كما استدعت الوزارة مسؤولاً رفيع المستوى من السفارة اليابانية في سيول للاحتجاج على ما جاء في التقرير الدبلوماسي الياباني السنوي بشأن جزر دوكدو وأيضا بشأن قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب وقضية العمل القسري.وفي وقت سابق من يوم أمس، قدم وزير الخارجية الياباني تارو كونو أحدث تقرير دبلوماسي سنوي للبلاد، أشارت فيه طوكيو إلى تدهور العلاقات مع كوريا الجنوبية.