استقالة نائبة من حزب الإصلاح المستقبلي اعتراضا على اتفاقية المسار السريع

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استقالت نائبة تابعة لحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير اعتراضا على موافقة الحزب الوسطي على اتفاق مع الحزب الديمقراطي الحاكم للتصديق السريع على مجموعة من مشروعات قوانين الإصلاح في البرلمان.وعقدت النائبة لي أون جو مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء للإعلان عن قرارها، حيث وصفت الاتفاق بأنه "انتهاك برلماني" ارتكبه الحزب الحاكم وأتباعه. وانتقدت النائبة لي قانون الانتخابات كما انتقدت حزب الإصلاح المستقبلي الذي قرر إبرام الاتفاق على الرغم من الخلافات القائمة بين نواب البرلمان حوله.وكان حزب الإصلاح المستقبلي قد وافق في تصويت عقده خلال اجتماع عام عقد في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء على الاتفاق بفارق ضئيل، حيث وافق 12 نائبا مقابل اعتراض 11.وتتزايد التكهنات بأن بعض النواب الآخرين في الحزب قد يحذون حذوها، بمن في ذلك الزعيم السابق للحزب يو سونغ مين.وكان الحزب قد توصل إلى اتفاق أول من أمس الاثنين مع كل من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب الديمقراطية والسلام وحزب العدالة، رغم الاعتراضات الشديدة من قبل حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.