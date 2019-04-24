مجموعة مساعدات كورية جنوبية تعبر الحدود لمساعدة مرضى السل في الشمال

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أرسلت وكالة مساعدات غير حكومية في كوريا الجنوبية وفداً إلى كوريا الشمالية لتسهيل برنامجها الإنساني لمرضى السل في الشمال.وأعلنت مؤسسة يوجين بيل عن بدء زيارتها المنتظمة إلى كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، حيث أوضحت أن الوفد سيزور جميع المراكز الشريكة في كوريا الشمالية، التي أنشئت لعلاج مرض السل المقاوم للأدوية المتعددة، وسيلتقي بالموظفين الطبيين والمرضى هناك، حيث سيزودهم الوفد بأدوية مرض السل وغيرها من المساعدات التي يمكن استخدامها لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى إنشاء أجنحة للتجميع الذاتي بالمواد التي قدمتها الوكالة إلى مستشفيات السل في الشمال في شهر مارس الماضي.وسيبقى الوفد الكوري الجنوبي المكون من 16 عضوا في الشمال لمدة ثلاثة أسابيع.