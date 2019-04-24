دبلوماسيون أجانب يزورون مواقع تراث اليونسكو في كيونغ جو

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ستتم دعوة وفد دبلوماسي أجنبي للتجول في مواقع التراث التابعة لليونسكو في مدينة كيونغ جو الكورية الجنوبية، خلال هذا الأسبوع.وفي هذا السياق، سيشارك حوالي 30 دبلوماسيًا أجنبيًا لدى سيول، بمن فيهم سفراء 14 دولة، تشمل مصر وفيتنام وتايلاند ورومانيا، في البرنامج الذي يستمر يومين وينطلق يوم الجمعة في مدينة كيونغ جو العاصمة القديمة لمقاطعة شمال كيونغ سانغ.وسوف يتضمن مسار الرحلة موقع التنقيب عن قبر ملكي ومتحف كيونغ جو الوطني وقرية يانغ دونغ.ويذكر أن هيئة الثقافة والإعلام الكورية التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة تنفذ هذا البرنامج ست مرات سنويا لتعزيز فهم المقيمين الأجانب للثقافة الكورية.وتعد جولة كيونغ جو هي أول برنامج في هذا الصدد خلال عام 2019.