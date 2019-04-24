الكرملين يعلن عن عقد قمة كيم وبوتين في فلاديفوستوك يوم الخميس

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أعلنت روسيا أن الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيعقدان قمتهما الأولى يوم غد الخميس في مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا.وقال الكرملين إن اجتماع القائدين سيركز على البحث عن حل سياسي ودبلوماسي للقضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.ونقلت وسائل الإعلام المحلية الروسية عن مصادر قولها إن قطار كيم سوف يصل إلى روسيا في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الأربعاء عبر جسر للسكك الحديدية فوق نهر تومين.كما ذكرت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي أنه من المتوقع أن يصل قطار كيم إلى محطة فلاديفوستوك في الساعة 6 من مساء اليوم.ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعقد قمة كيم بوتين في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك غدا الخميس.