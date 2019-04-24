كيم جونغ أون يغادر إلى روسيا بالقطار

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غادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون متوجها إلى روسيا بالقطار لعقد أول قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء بأن قطار كيم الخاص غادر إلى روسيا في وقت مبكر من اليوم.وذكر التقرير أن كيم كان برفقة مسؤولين من حزب العمال الحاكم بمن فيهم كيم بيونغ هيه وأو سو يونغ ووزير الخارجية ري يونغ هو وكبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي ري يونغ كيل ونائبة وزير الخارجية تشيه سون هوي.ولم تذكر الوكالة ما إذا كانت السيدة الأولى ري سول جو سترافق كيم في رحلته أم لا.