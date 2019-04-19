القوات الأمريكية تجري تدريبات متعلقة بنظام الدفاع الصاروخي ثاد

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تبين أن القوات الأمريكية أجرت تدريبات خاصة لتجهيز قنابل بمنصة نظام الدفاع الصاروخي عالي الارتفاع "ثاد"، في قاعدة " بيونغ تيك" الأمريكية، في الأسبوع الماضي.وقد جرت هذه التدريبات من يوم الخامس عشر وحتى العشرين من هذا الشهر، بمشاركة عدد من جنود فرقة مدفعية الدفاع الجوي رقم 36. وقد قامت القوات الأمريكية بنشر مشاهد التدريبات على مواقع التواصل الاجتماعي.وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُكشف فيها عن التدريبات الخاصة بنظام الدفاع الصاروخي.وأوضحت القوات الأمريكية أن التدريبات كان ذات حجم صغير، للمساعدة على الحفاظ على المهارات المتعلقة بأعمال الجنود.ويذكر أن هذه التدريبات استهدفت إتقان مرحلة وضع قنبلة وهمية على منصة إطلاق.وفيما يتعلق بالتدريبات، قال مسؤول في القوات الكورية الجنوبية إنها عبارة عن تدريبات منتظمة تجريها القوات الأمريكية لدى كوريا، مضيفا إلى أن منصة الإطلاق خاصة بالتدريبات فقط.