وفد من الحزب المعارض يزور مكتب رئيس البرلمان

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قام حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بتنظيم اعتصام ليلة أمس، احتجاجا على تنفيذ المسار السريع، ثم قام بزيارة إلى مكتب رئيس البرلمان للاحتجاج.وطلب الحزب من رئيس البرلمان منع محاولة حزب المستقبل والإصلاح، المعارض الصغير، لإقالة النائب "أوه شين هوان"، الذي أعرب عن معارضة المسار السريع.وتجدر الإشارة إلى أن قانون البرلمان ينص على أنَّ رئيس البرلمان يعين أعضاء اللجان الدائمة، بعد تلقي مطالب زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب المختلفة.وردا على ذلك، قال رئيس البرلمان "مون هي سانغ" إن مطلب الحزب المعارض الرئيسي يمثل ضغوطًا، مضيفا أنه سيتصرف بحسب إيمانه.كما طلب حزب كوريا الحرة من "مون" عدم طرح مسودة القانون الخاص بالمسار السريع، في حالة التقدم بها إلى الاجتماع الرئيسي للبرلمان.وفي هذه الأثناء حدث تبادل لرفع الأصوات واشتباكات بالأيدي بين بعض النواب.ومن ناحية أخرى بدأت الأحزاب الأربعة من المعسكرين الحاكم والمعارض، باستثناء حزب كوريا الحرة، في اتخاذ إجراءات تعيين المسار السريع، الخاص بمسودة تعديل قانون الانتخابات حسب اتفاقها.وطرحت النائبة " شيم سانغ جونغ"، من حزب العدالة المعارض الصغير، اقتراحا بتعديل قانون الانتخابات، يتضمن إدخال نظام التمثيل النسبي الممزوج صباح اليوم.وتنوي النائبة "شيم" عقد الاجتماع العام للجنة الإصلاحات السياسية غدًا الخميس، من أجل إجراء التصويت على تعيين المسار السريع الخاص بمسودة تعديل قانون الانتخابات.