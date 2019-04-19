نزاع بين سيول وطوكيو بشأن واردات المأكولات البحرية

Photo : YONHAP News

طلبت اليابان من الحكومة الكورية أمس الثلاثاء تخفيف أو إلغاء الإجراءات الخاصة، التي تحظر استيراد المأكولات البحرية من ثماني مناطق يابانية، بما فيها منطقة "فوكوشيما" ولكن الحكومة الكورية لم توافق على ذلك الطلب.أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن "كاناسكي كينجي"، مدير قسم المحيطات الآسيوية في وزارة الخارجية اليابانية، نقل هذا الموقف في مفاوضاتٍ ثنائيةٍ أجراها مع نظيره في وزارة الخارجية الكورية "كيم يونغ كيل" في طوكيو، في نفس اليوم، لكن "كيم" أجاب بأنه لا يستطيع الموافقة على طلب الجانب الياباني.والجدير بالذكر أن هيئة الاستئناف، في منظمة التجارة العالمية، أصدرت قرارا في الحادي عشر من هذا الشهر، بالموافقة على الإجراءات الكورية، مخالفة بذلك قرار هيئة حل النزاعات، وهي عبارة عن محكمة ابتدائية، في دعوى قضائية سابقة كانت اليابان قد رفعتها.وقد ظلت الحكومة الكورية تحظر استيراد المأكولات البحرية، التي تم صيدها في المياه أمام المناطق الثمان، بما فيها "فوكوشيما"، بسبب الكارثة النووية التي وقعت في المنطقة، خوفا من إمكانية تلوثها بالإشعاعات.