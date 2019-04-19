سيول تشارك في جلسة المرأة والسلام والأمن في مجلس الأمن الدولي

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حضر "لي تيه هو" النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري، إلى جلسة مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي، حيث صرح بأن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل جهودها لاستعادة كرامة ضحايا الاسترقاق الجنسي للقوات اليابانية، وتحويل المسألة إلى درس تاريخي.وذكر "لي" في الاجتماع الذي عقد بالأمس، في مدينة نيويورك الأمريكية، أن ضحايا الاسترقاق الجنسي يغادروننا دون شفاء آلامهن على مدى الحياة.كما صرح بأن حكومة سيول ستشارك مشاركة فعالة، في مناقشات المجتمع الدولي بشأن المرأة والسلام والأمن، وستشارك أيضا في جهود المجتمع الدولي للقضاء على العنف الجنسي في ظل النزاعات.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن نائب الوزير التقى بعدد من مسؤولي الأمم المتحدة، خلال هذه الجلسة، من أجل تبادل الأفكار، حول سبل التعاون المتعلقة بالمرأة والسلام، وحول الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.وأضافت الوزارة أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أكدت مرة أخرى على دعمها المتواصل لسياسة الحكومة الكورية الجنوبية بشأن شبه الجزيرة الكورية، وقدرت مساهمتها في التمكين للمرأة وتعزيز السلام والأمن. كما تطلعت إلى مواصلة التعاون عن كثب في حل القضايا الدولية الراهنة، بما فيها قضية تغير المناخ.