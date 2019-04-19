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انخفضت كل من أسعار الصادرات والواردات، مما أدى إلى تدهور ظروف التبادلات التجارية للشهر السادس عشر على التوالي.وأصدر بنك كوريا المركزي تقريرا اليوم بعنوان "مؤشر التجارة وظروف التبادلات التجارية في شهر مارس من عام 2019". وطبقا للتقرير، فقد بلغ مؤشر ظروف تبادل السلع الصافي 92.27 نقطة، بانخفاض بمقدار 5.1% على أساس سنوي.ويشير هذا المؤشر إلى حجم الواردات مقابل مبلغ سلعة واحدة من الصادرات.ويرجع السبب في انخفاض قيمة المؤشر إلى انخفاض كل من أسعار الصادرات، بمقدار ناقص ستة بالمائة، وأسعار الواردات بمقدار ناقص واحد بالمائة، في الشهر الماضي.وقد ظل المؤشر في حالة تراجع منذ شهر ديسمبر من عام 2017.وقال البنك المركزي إن السبب في انخفاض أسعار الصادرات يرجع إلى انخفاض الطلب على أجهزة الهواتف المحمولة والشاشات من طراز إل سي دي.كما أوضح أن الانخفاض في أسعار الواردات جاء نتيجة لانخفاض الواردات من أجهزة صنع أشباه الموصلات للشهر الخامس على التوالي، وكذلك الغاز الطبيعي المسال.