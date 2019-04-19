سيول تأمل في تحقيق نتائج جيدة في القمة بين بيونغ يانغ وموسكو

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صرحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية بأنها تتطلع إلى أن توفر مباحثات القمة الكورية الشمالية والروسية، التي يُتوقَّع عقدها هذا الأسبوع، فرصة للمساهمة في التقدم الإيجابي للمفاوضات حول نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.جاء ذلك في تقرير دوري تقدم به المتحدث باسم وزارة الخارجية "كيم إين تشول" أمس الثلاثاء.وأوضح "كيم" أن نزع السلاح النووي وإرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية يمثل هدفا مشتركًا مع روسيا.ومن ناحية أخرى، التقى مسؤول في وزارة الخارجية ببعض المراسلين في نفس اليوم، وقال إن هدفنا والهدف الروسي بشأن نزع الأسلحة النووية الكامل هما شيء واحد، مضيفًا أنه يتطلع إلى تحقيق القمة لنتائج جيدة في هذا السياق.