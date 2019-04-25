كيم يونغ تشول لم يعد رئيسا لإدارة الجبهة المتحدة في كوريا الشمالية

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أكدت كوريا الجنوبية أن كبير مبعوثي كوريا الشمالية النوويين قد استقال من منصبه كرئيس للجهاز الكوري الشمالي الذي يتعامل مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.ووفقًا لأحد أعضاء لجنة الاستخبارات التابعة للبرلمان أمس الأربعاء، لم يعد كيم يونغ تشول، الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، يرأس إدارة الجبهة المتحدة التابعة للحزب الحاكم.وقال النائب الكوري الجنوبي إن كيم يونغ تشول حل محله تشانغ كوم تشول عضو لجنة السلام في آسيا والمحيط الهادئ الكورية الشمالية.ومن المعروف أن تشانغ في أواخر الخمسينيات من العمر، وقد تعامل مع الأمور المتعلقة ببرامج التبادلات المدنية في الماضي.ويذكر أن كيم يونغ تشول لم يُرَ برفقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في رحلته إلى روسيا لحضور قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مما أثار تكهنات بأنه ربما يكون قد انسحب من فريق التفاوض في كوريا الشمالية حول نزع السلاح النووي.