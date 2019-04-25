مباحثات هاتفية بين المبعوثين النوويين الكوري والياباني قبل قمة كيم بوتين

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تشارك المبعوثان النوويان الرئيسيان لكوريا الجنوبية واليابان تقييماتهما بشأن الوضع الحالي فيما يتعلق بإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.ووفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أجرى لي دو هون الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية محادثات هاتفية مع كينجي كاناسوغي المدير العام لإدارة الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية، أمس الأربعاء، حيث قاما بتقييم نتائج القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في واشنطن، وناقشا التعاون الثنائي لدفع الجهود من أجل نزع السلاح النووي الكامل وإنشاء نظام للسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية، واتفق الجانبان أيضا على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين.وجاءت هذه المحادثات الهاتفية قبل سلسلة من القمم بين الدول الكبرى المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فلاديفوستوك اليوم الخميس، ثم يعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين يوم الجمعة، كما سيزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه الولايات المتحدة لمدة يومين بدءا من يوم الغد الجمعة لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.