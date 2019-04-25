الحزب المعارض يرفض خطة الميزانية الإضافية

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أعرب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي عن رفضه لخطة الميزانية التكميلية للحكومة، واحتج الحزب المحافظ بشدة على قيام الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة أحزاب معارضة صغيرة بإبرام اتفاقية لتسريع التصديق على مشروعات قوانين الإصلاح.وأقامت مجموعة من نواب البرلمان التابعين للحزب المعارض مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء في مقر البرلمان، اتهموا فيه إدارة الرئيس مون جيه إين بالسعي لكسب قلوب الجمهور قبل الانتخابات العامة في العام القادم 2020 باستخدام ثالث خطة للحصول على ميزانية إضافية.وتركز خطة الميزانية التكميلية التي يبلغ حجمها 6,7 تريليون وون والمقرر تقديمها إلى البرلمان اليوم الخميس، على معالجة المشاكل الناجمة عن الغبار الناعمن وحرائق الغابات في مقاطعة كانغ وان، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد. وقال نواب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن خطة الميزانية الإضافية تمت صياغتها بشكل سيئ وسوف تهدر أموال دافعي الضرائب، وأشاروا إلى أنه على الرغم من أهمية تقديم مساعدات لضحايا الكوارث الطبيعية، إلا أنه يتعين على الحكومة أولاً مساعدتهم باستخدام الأموال الاحتياطية من ميزانية هذا العام.وشددوا أيضا على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتفكير في صياغة ميزانية إضافية للنصف الثاني من هذا العام إذا كان ذلك ضروريا، كما زعموا أن الميزانية التكميلية ستزيد الدين الوطني الذي يقترب بالفعل من 1700 تريليون وون، وأضافوا أنه من المتوقع أن يبلغ العجز المالي هذا العام 38 تريليون وون.