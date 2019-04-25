المساعد الأقرب لبوتين يقوم بزيارة للرئيس مون اليوم الخميس

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من المقرر أن يستقبل الرئيس الكوري مون جيه إين أقرب مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس.وقالت نائبة المتحدث باسم الرئيس كو مين جونغ أمس الأربعاء إن نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي سيعقد محادثات في سيول مع مدير مكتب الأمن القومي "جونغ أوي يونغ" قبل أن يستقبله الرئيس مون في وقت لاحق من اليوم.وتأتي زيارة المسؤول الروسي في الوقت الذي من المقرر أن تعقد فيه أول قمة بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فلاديفوستوك اليوم الخميس.وأكدت المتحدثة الرئاسية على أن المحادثات بين جونغ وباتروشيف هي اجتماع للأمن القومي يعقد بشكل منتظم بين البلدين، عقب أربعة اجتماعات مماثلة منذ انطلاق إدارة مون.ومن المتوقع أن يتبادل المسؤولان الآراء حول قمة كوريا الشمالية وروسيا وانعكاساتها على نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.