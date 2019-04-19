الولايات المتحدة تقول إنها لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

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قالت الولايات المتحدة إنها لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية، رداً على التقارير التي أفادت بأن كوريا الشمالية استبدلت كبير مفاوضيها النوويين كيم يونغ تشول.وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء بأن الولايات المتحدة على دراية بتلك التقارير، وأنها لا تزال على استعداد للدخول في "مفاوضات بناءة".ولم يذكر المتحدث كيف سيؤثر تغيير المسؤول الكوري الشمالي على المحادثات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ. وكان نائب كوري جنوبي قد أكد أنه تم تغيير كيم يونغ تشول مدير إدارة الجبهة المتحدة الكورية الشمالية، وتعيين تشانغ كوم تشول بدلا منه، وهو مسؤول غير معروف نسبيًا. وكان كيم، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم، كبيرا للمبعوثين النوويين من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل مؤتمري القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حيث كان يتفاوض مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.