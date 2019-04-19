كيم وبوتين يعقدان القمة الأولى بينهما اليوم الخميس

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من المقرر أن يعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.ومن المتوقع ان يجتمع كيم وبوتين فى حوالى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي. وسيعقد الجانبان أولاً جلسة فردية ثم ينضم إليهما أعضاء وفدي البلدين.وستكون هذه القمة هي أول لقاء بين قادة الدولتين منذ أغسطس من عام 2011، عندما التقى الزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونغ إيل مع الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف في أولان أودي.وقال الكرملين فى وقت سابق إن القمة اليوم سوف تركز على البحث عن حل سياسى ودبلوماسى للقضية النووية فى شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يسعى كيم للحصول على دعم موسكو في جهود بيونغ يانغ لتخفيف العقوبات الدولية عنها وفي مفاوضات كوريا الشمالية النووية مع الولايات المتحدة.