انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 0,3% في الربع الأول من هذا العام

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قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس إن الاقتصاد المحلي قد تقلص بمقدار 0,3% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس ربع سنوي.وأضاف التقرير أن الاقتصاد نما بأقل معدل منذ الربع الأخير من عام 2008، عندما تقلص الاقتصاد بنسبة 3,3% مقارنة بالربع السابق، كما يعتبر هذا الانكماش الأول منذ خمسة أرباع سنوية. وفي نفس الفترة من العام الماضي، نما الاقتصاد بنسبة 1,8% في الفترة من يناير إلى مارس، وهو ما يمثل أيضًا أبطأ نمو منذ الربع الثالث من عام 2009. وانخفض النمو إلى أقل مستوى فيما يقرب من عشر سنوات سواء بالمقارنة بالعام السابق أو الربع السابق.وأرجع التقرير هذا النمو البطيء إلى انخفاض الاستثمارات الرأسمالية والتباطؤ في الصادرات، حيث تراجعت الاستثمارات الرأسمالية في البلاد بنسبة 10,8% على أساس سنوي، في حين تراجعت الصادرات الكورية بنسبة 2,6%، كما انخفضت الواردات بنسبة 3,3% خلال نفس الفترة.