تضاؤل الفجوة في الأجور في كوريا جزئيًا بسبب رفع الحد الأدنى للأجور

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قال تقرير صادر عن وزارة التشغيل والعمل أمس الأربعاء إن نسبة ما يسمى بالعمال ذوي الدخل المنخفض، أو أولئك الذين يحصلون على ثلثي متوسط الرواتب في كوريا الجنوبية، أو أقل، قد بلغت 19% حتى شهر يونيو من العام الماضي، وهو ما يعد أقل بنسبة 3,3% مقارنة بما كانت عليه في العام الأسبق، وذلك نتيجة لرفع الحد الأدنى للأجور.وقال التقرير إن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها هذا الرقم إلى أقل من 20% منذ أن بدأ تجميع البيانات ذات الصلة لأول مرة في عام 2008.وأضاف التقرير أنه حتى شهر يونيو من العام الماضي، فإن الحد الأقل للمرتبات الذي تم تصنيفه باعتباره دخلا منخفضا للعامل، كان مليونا 790 ألف وون.وحصل هؤلاء في شريحة الـ20% الأعلى دخلا على دخول تماثل 4,67 ضعف الـ20% الأقل دخلا، بانخفاض كبير مقارنة بأكثر من خمسة أضعاف في العام الأسبق.