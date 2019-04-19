إذاعة سي بي إس تزيل اسم بحر اليابان

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قامت إذاعة "سي بي إس" الأمريكية بشطب اسم "بحر اليابان" الذي استخدم للتعبير عن بحر الشرق، في الفيديو الخاص بتقديم فرقة "بي تي إس" تلبية لاحتجاج جمهور الفرقة.وقد سبق لبرنامج "عرض صباح الأحد" الإذاعي الأمريكي أن قام بنشر فيديو يشمل لقاء مع الفرقة على موقع القناة عبر الانترنت يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر، ولكن تضمن الفيديو تعبير "بحر اليابان" في خريطة لشبه الجزيرة الكورية. وبعد الكشف عن الفيديو تدفقت مطالب الزوار الكوريين لتصحيح تعبير بحر اليابان إلى بحر الشرق.ولهذا فإن الإذاعة الأمريكية أزالت تعبير "بحر اليابان" في الفيديو، ثم أعادت نشره يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر.بهذه المناسبة قالت البعثة الدبلوماسية المدنية الكورية على الإنترنت "بانك" إن شطب تعبير "بحر اليابان" من خلال جهود الزوار وجمهور الفرقة له معنى مهم، مضيفة أنها ستخبر معظم الإذاعات الرئيسية في العالم بصحة تعبير "بحر الشرق" بشكل فعال.