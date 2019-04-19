تحديد اسم طريق السلام في المنطقة المنزوعة السلاح

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قررت الحكومة تسمية طريق معايشة السلام والأمن الذي يربط بعض الأماكن في المنطقة منزوعة السلاح بطريق السلام في المنطقة المنزوعة السلاح.وأوضحت الحكومة أسباب التسمية قائلة إن هذا الاسم يحمل التطلعات إلى السلام من خلال بناء منطقة للسلام في المنطقة المنزوعة السلاح، المليئة بجروح الحرب وآلام الانقسام.وتجدر الإشارة إلى أن خمس وزارات حكومية، من بينها وزارتا التوحيد والدفاع، كانت تجمع آراء المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار أسبوع كامل، منذ الثالث عشر من هذا الشهر، كما أجرت مناقشات مع خبراء خارجيين.ومن المتوقع أن يتم الكشف عن طريق السلام في المنطقة أمام الجمهور بدءا بمسار "كوسونغ" في مقاطعة كانغ وون يوم السبت القادم.