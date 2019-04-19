شركة إل جي تتوقف اليوم عن إنتاج الهواتف الذكية في البلاد

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أعلنت شركة أل جي للإلكترونيات رسميا عن التوقف عن إنتاج الهواتف الذكية في البلاد.وقالت الشركة إنها ستنقل مصنعها لإنتاج الهواتف الذكية في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة كيونغ كي إلى فيتنام، بينما سترسل القوى العاملة في مصنع بيونغ تيك إلى مصنع الأدوات المنزلية الإلكترونية في مدينة "تشانغ وون".وأوضحت الشركة الكورية أنها اتخذت هذه الخطوة من أجل تحسين ربحية الهواتف الذكية، وزيادة القوة التنافسية العالمية، في ظل ركود أسواق الهواتف الذكية حول العالم.والجدير بالذكر أن شركة "إل جي" تنتج هواتف ذكية في أربعة أماكن، وهي بيونغ تيك في مقاطعة كيونغ كي، وفيتنام والبرازيل والصين.ونتيجةً لتلك الخطوة، من المتوقع أن تزداد الطاقة الإنتاجية لمصنع "هايبونغ" في فيتنام، إلى أحد عشر مليون هاتف سنويا.