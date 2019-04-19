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وافق رئيس البرلمان "مون هي سانغ" على طلب تبديل النائب "أوه شين هوان"، وهو العضو الخاص للإصلاحات القضائية الذي يمثل حزب الإصلاح والمستقبل، المعارض الصغير، بالنائب "تشيه إيه بيه".وجدير بالذكر أنَّ "مون" يرقد الآن في مستشفى، بعد أن تصادم مع نواب حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، أمس في البرلمان، ولهذا فإن عملية الموافقة جرت في المستشفى.وبعد الانتهاء من تبديل النائب "أوه"، الذي كان معارضًا لقانون جهاز التحقيق في فساد كبار الموظفين الحكوميين، فمن المتوقع أن تعقد اجتماعات خاصة للجنتي الإصلاحات السياسية والقضائية من أجل التمرير السريع لمسودتي قانون "تعديل الانتخابات" وقانون "إنشاء جهاز التحقيق في فساد كبار المسؤولين".وقال النائب "كيم جونغ مين" مسؤول الحزب الديمقراطي الحاكم، عن لجنة الإصلاحات السياسية، إنه ينوي التعامل مع مسألة التمرير السريع اليوم. وأضاف أن نواب حزب كوريا الحرة يحتلون قاعة المؤتمرات، ولكنهم لن يستطيعوا عرقلة عمل البرلمان.