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يمنح الرئيس "مون جيه إين" شهادتي تعيين إلى القاضية "لي مي سون" والقاضي "مون هيونغ بيه" في المكتب الرئاسي بعد ظهر اليوم.وتجدر الإشارة إلى أن حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي، كان قد أعرب عن رفض تعيين القاضية "لي" رفضا شديدا، من خلال إثارة مسألة امتلاكها لكمية كبيرة من الأسهم، وطالب باستقالتها.وكان البرلمان قد تأخر في إرسال تقارير جلسات الاستماع الخاصة بتأكيد ترشيح القاضية "لي"، ولذلك فقد قرر الرئيس "مون" تعيين المرشحين من خلال التصديق الإلكتروني، في التاسع عشر من هذا الشهر، أثناء جولته الإقليمية في آسيا الوسطى.وأوضح "يون دو هان"، المساعد الرئاسي لشؤون التواصل مع المواطنين، في إحاطة كتابية أن ذلك الإجراء يهدف إلى منع حدوث فراغ إداري في المحكمة الدستورية.