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قام الرئيس "مون جيه إين" بتعيين "كو مين جونغ"، النائبة السابقة للمتحدث باسم المكتب الرئاسي، في منصب المتحدثة الجديدة.ويأتي هذا التعيين بعد مرور شهر واحد على استقالة المتحدث السابق "كيم إيوي كيوم"، بعد الجدل المثال حول شرائه لمبنى عقاري مرتفع الثمن. وبهذا أصبحت "كو" أول امرأة كورية تتولى هذا المنصب.واوضح المساعد الرئاسي لشؤون التواصل مع المواطنين "يون دو هان" اليوم في تقرير له بأن المتحدثة "كو" تعد من أكثر مساعدي الرئيس "مون" فهما لفلسفة الرئيس بشأن إدارة الشؤون الوطنية، وكانت تحظى بتقدير كبير أثناء توليها لمنصب نائبة المتحدث الرئاسي.كما أضاف أن "كو" باعتبارها أصغر المساعدين الرئاسيين عمرًا فسوف تجيد التواصل مع مختلف الفئات الاجتماعية.تجدر الإشارة إلى أن "كو" تعمل مذيعة في إذاعة الكي بي إس، ثم عملت متحدثة باسم فرقة الإعلام التابعة للجنة الإعداد للانتخابات الرئاسية في الحزب الديمقراطي، المعارض آنذاك، ثم ظلت تعمل كنائبة للمتحدث الرئاسي.