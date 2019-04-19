تغيير الشخصيات الدبلوماسية الكورية الشمالية

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يشمل الوفد الكوري الشمالي الخاص لمباحثات القمة الكورية الشمالية والروسية، التي تعقد اليوم في موسكو، شخصيات رئيسية مسؤولة عن المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية، ومن بينهم "لي يونغ هو" و"تشيه سون هي"، وهو الأمر الذي تم تفسيره بمحاولة كوريا الشمالية لكسب التعاطف الروسي، حول ضرورة تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، في عملية نزع الأسلحة النووية.كما يضم الوفد "أوه سو يونغ" و"كيم بيونغ هيه"، وهما المسؤولان عن الاقتصاد وتنظيم المناصب، مما يشير إلى إجراء مناقشات متعلقة بالتعاون الاقتصادي، في مجالات السكك الحديدية والطاقة أيضًا.كما أشار المحللون إلى أن وجود "هيون سونغ وول" رئيسة فرقة "سام جي يون" للأوركسترا ضمن الوفد، يهدف إلى تعزيز التبادلات الثقافية بين البلدين، بينما يهدف وجود "لي يونغ كيل"، قائد الأركان المسلحة، إلى تفعيل التعاون العسكري بين البلدين.لكن الوفد الشمالي لم يضم "كيم يونغ تشول"، نائب رئيس اللجنة العليا لحزب العمل، الذي كان يرافق الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في جميع زياراته الدبلوماسية السابقة، كما تبين أنه لم يشارك في المراسم الخاصة بتوديع "كيم" أيضًا.ويتوقع المراقبون أنه سيكون من الصعب ظهور "كيم يونغ تشول" في المفاوضات الكورية الشمالية والأمريكية رفيعة المستوى، في حالة تراجع مكانته، على الرغم من أنه مازال يتولى منصب نائب رئيس اللجنة العليا حتى الآن.