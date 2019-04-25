بوتين وكيم يناقشان نزع السلاح النووي

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أعرب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، خلال القمة الأولى بينهما والتي عقدت في الشرق الأقصى الروسي، عن أملهما في حل الأزمة النووية.وتأتي قمة اليوم في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى تضييق الخلافات بينهما، في أعقاب انهيار قمة هانوي في فبراير الماضي.وقد ذكرت وسائل الإعلام الروسية أن "بوتين" و"كيم" سوف يجتمعان لمدة 4 ساعات، بما في ذلك الجلسات الفردية والموسعة.وكانت وسائل الإعلام قد توقعت أن يقترح "بوتين" استئناف المحادثات السداسية النووية، ومن المتوقع أيضًا أن يناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، وإحياء المشروع المشترك بينهما وبين كوريا الجنوبية، والمحظور حاليًّا بموجب عقوبات مجلس الأمن الدولي.وبينما يريد "كيم" و"بوتين" من الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات تزامنًا مع الإخلاء النووي التدريجي لكوريا الشمالية، فإن إدارة "ترامب" تطالب كوريا الشمالية بتنفيذ النزع الكامل للسلاح النووي، قبل رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة.