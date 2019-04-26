النيابة العامة تقرر عدم تعليق سجن الرئيسة السابقة بارك كون هيه

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قررت النيابة العامة في كوريا الجنوبية عدم السماح بتعليق عقوبة السجن على الرئيسة السابقة بارك كون هيه.وقال مكتب الادعاء في منطقة سيول المركزية إن لجنة من سبعة أعضاء مكونة من وكلاء النيابة وبعض الخبراء الخارجيين قد توصلت إلى هذا القرار أمس الخميس.وأبلغت اللجنة قرارها إلى كبير المدعين في مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية "يون سوك يول"، الذي من المتوقع أن يوافق عليه قريبًا.وكان محامو الرئيسة السابقة البالغة من العمر 67 عامًا، والموجودة في السجن بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة، قد طلبوا خلال الأسبوع الماضي تعليق سجنها مشيرين إلى أنها تعاني من "ألم في الظهر" ناتج عن فتق في الفقرات. ورداً على ذلك، زار وفد مكون من ممثلي الادعاء والأطباء بارك لمدة ساعة تقريبًا يوم الاثنين الماضي في مركز سيول للاحتجاز لفحص حالتها البدنية. ويسمح قانون الإجراءات الجنائية بإصدار تعليق خاص للسجن في حالة وجود مشاكل صحية خطيرة، ولكن وفقًا للخبراء القانونيين، لم يُمنح ذلك أبدًا لآلام الظهر. وعلاوة على الحكم عليها بالسجن لمدة 25 عامًا وفرض غرامة تبلغ 20 مليار وون، أي حوالي 17,7 مليون دولار، بواسطة محكمة الاستئناف لثبوت تهمة الفساد، حكم على بارك بالسجن أيضا لمدة عامين بتهمة التأثير بشكل غير قانوني في انتخابات المرشح لحزب سينوري الحاكم آنذاك قبل الانتخابات العامة لعام 2016. وقد تم عزل بارك في عام 2017.