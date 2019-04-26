الرئيس مون يقول إنه سيجتمع مع كيم جونغ أون في أسرع وقت ممكن

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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين إنه سيلتقي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن. كما أشار الرئيس مون، خلال استقباله لممثلين من شبكة أخبار آسيا، وهي جمعية من وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية في آسيا، في المكتب الرئاسي في سيول أمس الخميس، إلى رغبته في تسهيل الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف مون أنه على الرغم من عدم تحقيق آخر قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نتائج مرضية، إلا أن كلا من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن رغبته في مواصلة المحادثات بينهما.ودافع مون عن عملية السلام الحالية في شبه الجزيرة الكورية القائمة على الجهود الدبلوماسية، مشيرا إلى ما تحقق من تغيرات إيجابية منذ العام الماضي، بما في ذلك عقد ثلاث مؤتمرات قمة بين الكوريتين، وقمتين بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وقال إنه يتم بذل جهود متواصلة لحل القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة من خلال الحوار والدبلوماسية، وأعرب عن أمله في عقد قمة ثالثة بين كيم وترامب في أقرب وقت ممكن. كما تطرق مون إلى اقتراح سابق قدمه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بأن يحضر كيم منتدى خاصا بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، من المقرر عقده في بوسان في وقت لاحق من هذا العام.