سيول تفضل نهج من أعلى إلى أسفل لنزع السلاح النووي

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أعربت كوريا الجنوبية عن تقييم سلبي لأي خطوة تستهدف إحياء المحادثات النووية السداسية كوسيلة لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للصحفيين أمس الخميس ردا على سؤال في هذا الشأن، إن "نهج من أعلى إلى أسفل" ضروري لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، وهو ما يشير إلى إلى الطريقة التي عُقدت بها محادثات نزع السلاح النووي في الآونة الأخيرة على مستوى القادة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.ويذكر أن المحادثات السداسية ظلت مجمدة منذ أواخر عام 2008، وكانت عبارة عن مفاوضات متعددة الأطراف تشمل الكوريتين والولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا، وقد عقدت تلك المحادثات بشكل عام على مستوى نائب وزير أو مسؤولين على مستوى وزراء.وقد أثيرت إمكانية استئنافها قبل أول قمة بين كوريا الشمالية وروسيا في فلاديفوستوك أمس الخميس.ورفض المسؤول الكوري الجنوبي التعليق عندما سئل عما إذا كانت روسيا قد أعربت عن نيتها لاستئناف المحادثات السداسية. وكانت قناة "إن إتش كيه" اليابانية قد نقلت يوم الأربعاء عن مسؤول رفيع المستوى في موسكو قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرس عرض استئناف المحادثات السداسية على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال قمتهما.