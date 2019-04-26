مشاكل شيخوخة المجتمع وانخفاض معدل المواليد تؤثر على فرص العمل المستقبلية

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أشارت دراسة جديدة إلى أن الطلب على وظائف معينة، مثل مقدمي الرعاية والأطباء البيطريين والأطباء، سوف يرتفع على مدار العقد القادم نتيجة لشيخوخة المجتمع في كوريا واستمرار الانخفاض في معدلات المواليد الجدد.وقالت "خدمة معلومات التوظيف الكورية" أمس الخميس إنها نشرت تقريرًا حول التوقعات الخاصة بمستقبل 196 مهنة أساسية في كوريا خلال الفترة من 2018 إلى 2027.وقال التقرير إنه من المتوقع أن تشهد تسع عشرة وظيفة على وجه الخصوص زيادة في الطلب، ومعظمها في مجالات الصحة والطب والخدمات القانونية والرعاية الاجتماعية، حيث سيرتفع الطلب على مقدمي الرعاية بالتوازي مع زيادة عدد منشآت المسنين والمرافق الخاصة بمرضى الخرف.كما تنبأ التقرير بارتفاع الطلب على الممرضات والأطباء وأطباء الأسنان وممارسي الطب الشرقي نتيجة لتسارع الشيخوخة وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي.ومن ناحية أخرى، ونظرًا لأن الكوريين الجنوبيين يؤجلون الزواج أو يتجنبونه تمامًا، فإن الطلب المهني على مخططي حفلات الزفاف والوظائف ذات الصلة سوف ينخفض.