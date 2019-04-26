إنفاق الأسر الشهري ينخفض بنسبة 0,8% في العام الماضي

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تبين أن دخل الأسر الكورية وكذلك إنفاقها الشهري قد انخفض في العام الماضي.ووفقًا لمسح جديد حول الإنفاق الأسري أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية أمس الخميس، اتضح أن الإنفاق الشهري للأسر على المعيشة قد انخفض بنسبة 0,8% على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط قدره 2,5 مليون وون في عام 2018.وأرجع التقرير السبب في هذا الانخفاض إلى التباطؤ في سوق العمل وانخفاض حجم الأسر وانخفاض الدخل الأسري.ومن بين فئات الإنفاق الـ12، حققت فئة "الترفيه والثقافة" أكبر مستوى بنسبة 9,8%. ومن المُعتقد أن استمرار الطلب على الرحلات الخارجية أحد أسباب النمو في هذه الفئة.وفي الوقت نفسه، انخفض الإنفاق على التعليم بنسبة 8%، والنقل بنسبة 5%. وقال مسؤول في هيئة الإحصاءات الكورية إن قلة عدد الأسر التي لديها أطفال وزيادة الدعم الحكومي للتعليم العام هي السبب وراء انخفاض الإنفاق على التعليم.