كيم جونغ أون يقول إن السلام في المنطقة يعتمد على الموقف المستقبلي لواشنطن

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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية سيعتمدان كليا على الموقف المستقبلي للولايات المتحدة.جاء ذلك خلال قمته الأولى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن أمس الخميس.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنه خلال القمة التي عقدت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى في روسيا، ألقى كيم باللوم على الموقف "الأحادي" لواشنطن كسبب لانهيار قمته في فبراير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي، والمأزق الحالي في مفاوضات نزع السلاح النووي. وقال كيم إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة يعاني من الجمود حاليا، وقد وصل إلى نقطة حرجة، حيث قد يعود إلى حالته الأصلية بسبب اتخاذ الولايات المتحدة موقفا من جانب واحد بسوء نية في قمة هانوي، وأضاف كيم أن بلاده ستستعد لكل موقف ممكن.وقالت الوكالة إن كيم دعا بوتين لزيارة كوريا الشمالية في الوقت المناسب وأن الرئيس الروسي قد قبل الدعوة. وأضافت الوكالة أن الجانبين أجريا مناقشات معمقة حول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون التكتيكي بين البلدين في سياق ضمان السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة.