الرئيس مون يؤكد أهمية اقتصاد السلام

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن الحكومة ستدعم سياحة السلام إلى مقاطعة كانغ وان، مؤكدا أن السلام يعد أمرا أساسيا للتنمية الاقتصادية.وأضاف الرئيس "مون" خلال جولته الاقتصادية في المقاطعة اليوم الجمعة أنَّ دورة بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية، التي أقيمت في شهر فبراير من العام الماضي، كانت أنجح حدث أولمبي ذي طابع سلمي، مشيرا إلى أن الحكومة ستدعم دعما كافيا تحديات حكومة مقاطعة كانغ وان، لتحقيق اقتصاد السلام.وقال إن مقاطعة كانغ وان قد أدركت أن السلام هو الاقتصاد، عن طريق الرحلات السياحية إلى منتجع جبل كوم كانغ بكوريا الشمالية، مضيفا أنه سيواصل بذل جهوده لاستئناف هذه الرحلات في اسرع وقت ممكن.وأكد أن تفكيك نقاط المراقبة العسكرية التي كانت موجودة داخل المنطقة منزوعة السلاح سيفتح طريقا للسلام ، مشيرا إلى أن الحكومة ستجعل المنطقة منزوعة السلاح مركزا لسياحة السلام .وأضاف الرئيس "مون" أنه سيتم استثمار 5.9 تريليون وون حتى عام 2030 لتحقيق هذا الغرض.