بيونغ يانغ تدعو سيول إلى حل القضايا بين الكوريتين بطريقة ذاتية

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وجهت وسائل الإعلام الكورية الشمالية انتقادات للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في الذكرى الأولى لإصدار بيان "بان مون جوم"، ودعت إلىحل قضايا بين الكوريتين بطريقة ذاتية.وقال موقع "أوري مينجوك كيري" في مقال نشر اليوم الجمعة إن بيان "بان مون جوم" الذي صدر العام الماضي في ختام القمة الكورية الأولى يعد إعلانا عن الاكتفاء الذاتي والوحدة بين الشعبين في الكوريتين، مؤكدا أن تنفيذ ما ينص عليه البيان بشكل جاد سيلعب دورا في تنمية العلاقات بين الكوريتين وتحقيق مستقبل مشرق لشبه الجزيرة الكورية.ودعا المقال كوريا الجنوبية إلى اتخاذ موقف واضح بغض النظر عن مواقف الآخرين، في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بيان "بان مون جوم".