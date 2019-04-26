كيم جونغ أون يزور موقعا تذكاريا للجنود الذين سقطوا أثناء الحرب العالمية الثانية

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قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" اليوم الجمعة بزيارة إلى موقع تذكاري في فلاديفوستوك، يخلد ذكرى جنود أسطول المحيط الهادئ الذين سقطوا أثناء الحرب العالمية الثانية.وكان الزعيم "كيم" قد ألغى هذه الزيارة بشكل مفاجئ دون توضيح للسبب في ذلك، لكنه قام بالزيارة بعد ساعتين من الموعد المقرر، وقدم أكاليل الورد في الموقع.وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن هناك احتمالًا أن يغادر "كيم" فلاديفوستوك، في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي، بعد أن كان من المخطط أن يغادر الزعيم "كيم" مساء اليوم.وقد وصل "كيم" إلى فلاديفوستوك يوم الأربعاء الماضي، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، حيث عقد قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمس الخميس، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.