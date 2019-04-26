افتتاح محطة للسفن السياحية في ميناء إنتشون

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تم افتتاح محطة للرحلات البحرية السياحية في ميناء إنتشون الكوري، في احتفال أقيم اليوم الجمعة.ويصل طول المحطة، التي بدأ العمل في بنائها عام 2013 بتكلفة قدرها 18.6 مليار وون، إلى 430 مترا، حيث يمكن لأكبر السفن السياحية في العالم والتي تصل حمولتها إلى 225 ألف طن أن ترسو في هذه المحطة.ومن المتوقع أن تلعب هذه المحطة دورا في تحقيق عائدات اقتصادية وسياحية تتجاوز ملياري وون عند رسو السفن السياحية.واحتفالًا بافتتاح المحطة، غادرت السفينة السياحية الإيطالية "كوستا سيرينا"، التي تصل حمولتها إلى 114 ألف طن، وكانت تحمل على متنها 2800 راكبا و1100 من طاقم السفينة، محطةَ إنتشون بعد ظهر اليوم الجمعة، متوجهة إلى شنغهاي بالصين وفوكوكا باليابان.