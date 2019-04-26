معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي تسجل أعلى مستوياتها

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سجلت معدلات تأييد حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي أعلى مستوياتها منذ عام 2016.وطبقا لنتائج استطلاع الرأي العام، الذي أجرته شركة "غالوب كوريا"، خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من أبريل الجاري، وشملت 1003 من المواطنين البالغين، فقد بلغت معدلات تأييد الحزب المعارض 24%، بزيادة 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم، فقد بلغت 35%، بانخفاض 4% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد حزب العدل 9%، وحزب الإصلاح المستقبلي 7%، وحزب السلام الديمقراطي 1%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" قد انخفضت بنسبة 4% لتبلغ 44% ، فيما بلغت معدلات معارضة الرئيس 47% بزيادة 5% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.