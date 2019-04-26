الرئيس مون يؤكد أهمية استئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على أهمية استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس "مون" مع سكرتير مجلس الأمن الروسي "نيكولاي باتروشيف"، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى سيول، حيث أكد أيضا على ضرورة أن يتم تنفيذ خطة العمل المشترك بين روسيا والصين، من خلال المشاورات المسبقة مع الولايات المتحدة.والجدير بالذكر أن روسيا والصين تخططان لوضع خطة للعمل المشترك بينهما، في مجلس الأمن الدولي، بشأن المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وكان نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف" قد قال في الرابع من أبريل الجاري إن حل القضية النووية ورفع العقوبات يعتبران أمرين مترابطين، مضيفًا أن روسيا والصين تخططان للعمل المشترك في مجلس الأمن الدولي، بشأن حل قضية شبه الجزيرة الكورية، لكنه لم يذكر تفاصيل تلك الخطوة.وعبر الرئيس "مون" عن أمله في أن تساعد القمة بين روسيا وكوريا الشمالية على إحداث تقدم في عملية نزع السلاح النووي واستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.كما عبر عن أمله في أن يلتقي مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد في أوساكا باليابان، في شهر يونيو القادم، وأن يزور الرئيس "بوتين" كوريا الجنوبية في أسرع وقت ممكن.ومن جانبه، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي " باتروشيف" إن كلا من روسيا وكوريا الجنوبية تسعيان إلى تحقيق النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق السلام فيها.